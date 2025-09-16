"Клубът на Дочев": Явор Бахаров за неочакваните крачки в живота, любовта и покаянието

В "Клубът на Дочев" днес Петър Дочев ни среща с актьора Явор Бахаров зад кулисите на "Славянска беседа". В момента той работи по пиеса - моноспектакъл, която се занимава с общуването между баща и син. Самият Явор е загубил баща си преди години.

За грешките, покаянието, любовта и неочакваните крачки в живота - вижте разговора във видеото.