Вижте гостуването ѝ при Венета Райкова

18 Септември 2025
Мира Радева след "Traitors: Игра на предатели": Всички бяха страшно добронамерени

Във втория епизод на "Traitors: Игра на предатели" актьорът Иван Юруков бе "убит", а с 12 гласа Мира Радева бе обявена за предател, но се оказа праведна.

Мира е жена с име, характер и категоричност, с която заяви, че в живота си никога не е излъгала. Дали това е така, ще разберем от самата нея.

Много съм благодарна за всичко в живота, което ми се случва. Това ми носи вътрешно спокойствие, споделя тя.

