На Малка Богородица с Мария Жекова: Какво да приготвим за празника?
Актуалното през седмицата коментират Жени Калканджиева и Борко Чучков
08 Септември 2025
Eто и темите в "Преди обед" днес:
Екшън и любов зад кадър! Благо Георгиев и новата му любима Мария Луиза с първо телевизионно интервю.
Тита от рока до тик-тока!
Мария Жекова за ритуалите на Малка Богородица – рецепти за обреден хляб и класическа курбан чорба.
Зад кулисите на цирк дьо Солей.
„Балконът“: Как да превърнем терасата в цветна градина.