На Малка Богородица с Мария Жекова: Какво да приготвим за празника?

Актуалното през седмицата коментират Жени Калканджиева и Борко Чучков

08 Септември 2025
Актуалното през седмицата коментират Жени Калканджиева и Борко Чучков.

Eто и темите в "Преди обед" днес:

Екшън и любов зад кадър! Благо Георгиев и новата му любима Мария Луиза с първо телевизионно интервю.

Тита от рока до тик-тока!

Мария Жекова за ритуалите на Малка Богородица – рецепти за обреден хляб и класическа курбан чорба.

Зад кулисите на цирк дьо Солей.

„Балконът“: Как да превърнем терасата в цветна градина.

