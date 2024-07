Наши бейзболисти подобриха рекорд на Гинес и се готвят за европейско първенство!

Трима български бейзболисти поставиха нов рекорд за Книгата на "Гинес". Съотборниците от състава на шампиона "София Блус" Стефан Бешков, Димитър Насъпов и Теодор Каракашев подобриха постижението за най-много отиграни топки по земя в рамките на една минута (Most baseball ground balls fielded in one minute).

Инициативата се проведе като част от целогодишната дарителска кампания на българската федерация по бейзбол и софтбол (БФБС) за подпомагане на националните отбори – главно на детските и юношеските състави. Средства може да се превеждат по всяко време в банковата сметка на БФБС, публикувана във "Фейсбук" профила на федерацията.