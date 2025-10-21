Невена Бозукова след "Traitors: Игра на предатели": Бях готова да си тръгна

Във вторник вечер, в най-напрегнатия до момента епизод на „Traitors: Игра на предатели“ по bTV, зрителите станаха свидетели на стратегически обрат, който преобърна баланса на силите в Имението на тайните. След серия от неочаквани ходове Даниел Бачорски отстрани Невена Бозукова – Неве, с което сложи край на едно от най-интересните съзаклятия в играта.

Сега Неве е гост в "Преди обед", за да разкаже как се чувства след изпитанието "Traitors: Игра на предатели".