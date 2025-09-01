Говорим за... Тодор Славков

Горещите теми от седмицата в „Преди обед“ ще коментираме с певицата Есил Дюран и криминалния психолог Тодор Тодоров.

Ето и останалите теми днес:

Да те заведат на романтично пътешествие до моргата в Базел. Първо телевизионно интервю заедно ще дадат водещата на „Ергенът:Любов в рая“ Райна Караянева и д-р Стефан Церовски.

„Клубът на Петър Дочев“. Преживяно в Бронкс и интервю с Олег Шапиро - един бивш „професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра.

„Балконът“ - обикновен, зазидан, с мушкато или с гледка към морето? Стартира нова поредица в „Преди обед“, в която ще разглеждаме необикновени тераси в цяла България. За начало репортерът Мира Христова ще се включи от един софийски балкон, където всеки предмет носи своя история.

„Провалите на успелите“ с Оля Малинова. Предприемачът Гена Събева ще сподели за пътя от процъфтяващ бизнес с над 10 магазина до нулата и обратно.

Разбити сърца, опасни съперничества, дръзки дами и самоуверени кавалери. Какво ни очаква в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ ще разберем от специалното коментарно студио с водещ Яна Донева. Моменти от кухнята на риалитито в аванс ще издаде главният редактор Цветина Дакова.

Защо тийнейджърите имат нужда от уроци по общуване ще ни убеди на живо актрисата Радина Думанян.