Среща с Любомир Колев - медалист от международната олимпиада по история в Париж

Колко труд стои зад това и каква е ролята на родителите му - вижте разговора с Любомир във видеото

22 Септември 2025
Любомир Колев е ученик в 11 клас, но сам си проправя път към международната олимпиада по история в Париж и се връща с медал от там. Освен това той има десетки призови места в конкурси само през изминалата година. Колко труд стои зад това и каква е ролята на родителите му - вижте разговора с Любомир във видеото.

