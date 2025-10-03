Студио "Ергенът: Любов в рая": Имало ли е секс между Йовица и Филипа?

Защо Лили даде роза на Хени, а не на някой мъж?

03 Октомври 2025
Студио "Ергенът: Любов в рая": Имало ли е секс между Йовица и Филипа?

Реклама

Право да вземе най-важното решение за вечерта в поредния епизод на "Ергенът: Любов в рая" получи танцьорката Лили Естер. Вместо на някой от мъжете, тя поднесе розата на коафьорката Хени, с която стана близка в предаването, и така доказа, че в приятелството има голяма доза любов.

Защо Лили даде роза на Хени, а не на някой мъж?

Гледайте дискусията в студиото на "Преди обед".

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед ергенът

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.