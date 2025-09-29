Студио "Ергенът: Любов в рая": Имаше ли стратегия Емили?

"Съжалявам, че изгубих времето си', каза Емили пред Яна Донева

29 Септември 2025
Студио "Ергенът: Любов в рая": Имаше ли стратегия Емили?

Една жена и петима мъже си тръгнаха от най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ след серия от неочаквани ходове и смайващи обрати. Студентката по право Емили, моделът Валентин, лекарят Пенко, треньорът Стоян, търговeцът Атанас и неговият брат близнак, инженерът Стефан, се разделиха с приключението на остров Родос след напрегната Церемония на розата, на която нежният пол действа смело и непредвидимо.

Емили е в Студио "Ергенът: Любов в рая" след напускането на предаването. Вижте разговора във видеото.

