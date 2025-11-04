Студио "Ергенът: Любов в рая": Любовта от пръв поглед съществува - Габриела и Джан Микеле

Двамата са в "Преди обед", след като напуснаха любовното предаване

04 Ноември 2025
Любовният рай рязко отесня за Джан Микеле, който си позволи недопустимо поведение към Орлин. Бизнесменът беше изгонен от „Ергенът: Любов в рая“, след като подложи музиканта на серия от словесни нападки и, в пристъп на гняв, го наплю.  След напрегнат разговор с екипа на предаването, от който стана ясно, че решението за отстраняването му е категорично, Джан Микеле поиска да се срещне с Орлин, извини му се и си събра багажа. С него си тръгна и бижутерката Габриела, в чието лице той откри любовта.

Сега двамата са в "Преди обед" пред Яна Донева. Гледайте!

