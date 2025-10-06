Студио "Ергенът: Любов в рая": Обречени ли са отношенията на Красимир и Ана?

Дискусия в "Преди обед"

06 Октомври 2025
Студио "Ергенът: Любов в рая": Обречени ли са отношенията на Красимир и Ана?

Реклама

Любовен триъгълник със стройни бедра и нестабилна основа се оформи в най-горещото риалити „Ергенът: любов в рая“. Фолкпевицата Киара, моделът Ана-Шермин и бизнесменът Краси сложиха начало на нова, чувствена геометрия на остров Родос и предизвикаха много въпроси. Коя от жените ще задържи и спечели вниманието на най-зрелия мъж в предаването? Дали самият той няма да падне от два стола върху горещия пясък?

 

 

 

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед ергенът

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.