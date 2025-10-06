Студио "Ергенът: Любов в рая": Обречени ли са отношенията на Красимир и Ана?

Любовен триъгълник със стройни бедра и нестабилна основа се оформи в най-горещото риалити „Ергенът: любов в рая“. Фолкпевицата Киара, моделът Ана-Шермин и бизнесменът Краси сложиха начало на нова, чувствена геометрия на остров Родос и предизвикаха много въпроси. Коя от жените ще задържи и спечели вниманието на най-зрелия мъж в предаването? Дали самият той няма да падне от два стола върху горещия пясък?