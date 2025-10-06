"Traitors: Игра на предатели": Чувства ли се предаден Георги - първият разобличен предател?

Вижте разговора с него във видеото

06 Октомври 2025
"Traitors: Игра на предатели": Чувства ли се предаден Георги - първият разобличен предател?

Реклама

„Определено се чувствам надигран. Но истината е, че сам си сложих главата в торбата. Заставам изцяло зад думите си, че това е целенасочена атака от Неве, която подтиквана от Бачорски, забърка цялата тази каша“, заключи Жоро преди да напусне завинаги Имението на тайните. Най-изненадана от разкритието, че той е един от тримата „предатели“, се оказа близката му приятелка Мирела, която не скри разочарованието си, че е била подведена: „Аз току-що бях излъгана. Застанах зад единствения човек, на когото вярвах в тази игра, и си рискувах кожата. А той ме е лъгал през цялото време толкова успешно. Наистина в тази игра всеки е сам за себе си“.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед трейтърс

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.