"Traitors: Игра на предатели": Чувства ли се предаден Георги - първият разобличен предател?

„Определено се чувствам надигран. Но истината е, че сам си сложих главата в торбата. Заставам изцяло зад думите си, че това е целенасочена атака от Неве, която подтиквана от Бачорски, забърка цялата тази каша“, заключи Жоро преди да напусне завинаги Имението на тайните. Най-изненадана от разкритието, че той е един от тримата „предатели“, се оказа близката му приятелка Мирела, която не скри разочарованието си, че е била подведена: „Аз току-що бях излъгана. Застанах зад единствения човек, на когото вярвах в тази игра, и си рискувах кожата. А той ме е лъгал през цялото време толкова успешно. Наистина в тази игра всеки е сам за себе си“.