5 любими песни на Златимир Йочев

Кои са петте песни, които са най-важни за журналиста и водещ на „Тази сутрин“ Златимир Йочев? Илиана Симеонова попита не само за музикалните му вкусове, а и с какво свързва любимите парчета – вижте в рубриката "Плейлистът на...":

Hooverphonic - Mad about you

Много специална за мен песен. Свързана с ранните етапи на любовта ми с Марина. В музиката има вплетени красиви елементи - препратки към Лебедово езеро , романтика, меланхолия, очакване за предстояща експлозия от емоции и великолепни инструментали. Неповторима мелодия на европейска група със супер индивидуален почерк, която имахме възможност да слушаме на живо в София преди месеци.

Bruce Springsteen Streets of Philadelphia

Гласът на Спрингстийн ме връща в детството. Моят баща слушаше тази музика и някак имам генетична връзка с нея. За конкретната песен думите сякаш са излишни, но ето малко факти: печели Златен глобус и Оскар за саундтрака и има скромните 250 милиона слушания в Спотифай.

QUEEN - Who wants to live forever

Песен - почти мой връстник, която обаче не губи актуалност. Обожавам да слушам тези хора оставили ярък отпечатък в музикалния свят. Всичко, което са направили, има мащаб, създадено е от визионери, които са изпреварили времето си. Някои от първите ми спомени от детски дискотеки включват денс варианти на музиката на Queen, която звучеше много от касетофоните на 90-те. Слуша се и днес и доказва, че безсмъртието чрез музиката е възможно.

The Roots - Тhe seed 2.0

Песен , която маркира един интересен за мен период - към края на студентските ми години. Сериозните ангажименти все още не са взели превес. Младежкият дух е разперил смело криле. Напомня ми за хилядите купони, за настроението, което тогава беше перманентно и всички партита с любимата ( по това време ) RnB и Хип Хоп музика. Носи ми до днес свобода и приятно усещане.

