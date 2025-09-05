Актуалните предавания на bTV се завръщат с разнообразна програма и важни теми от обществения дневен ред

Седмичните актуално-публицистични и новинарски предавания на bTV се завръщат този уикенд с разнообразна програма, включваща богато съдържание, тематични рубрики, интересни гости и задълбочени дискусии по важни въпроси от дневния ред на обществото - както в България, така и по света.

Новият сезон на „Тази събота и неделя“ започва на 6 септември в 07:30 часа с празнично издание по повод Деня на Съединението. Специалното студио в Пловдив ще потопи зрителите в духа на обединението и силата на националния дух отпреди 140 години. Ярки гости, творци и писатели ще разкажат незабравими истории - пътуване в славното минало и поглед с надежда към бъдещето. През новия сезон водещи на предаването ще бъдат Митьо Маринов и Ванина Недкова, които заедно с целия екип ще представят актуалните теми и новини от седмицата, вдъхновяващи човешки истории и любопитни материали. Запазена марка на „Тази събота и неделя“ остават изнесените студиа, чрез които аудиторията опознава традициите, обичаите, местните герои и празниците в различни краища на България. Какви са паралелите между историческите събития и времената днес, зрителите ще научават от откровените разговори с проф. Петър Стоянович в рубриката „Миналото днес“. В „Рестарт“ Елица Кънчева ще показва емоционални срещи с хора, променили житейския и професионалния си път в търсене на лично щастие, интервюта с изтъкнати личности от изкуството, както и репортажи от театралната сцена, киното и музиката. Николета Маданска ще разказва за живота на някои от най-известните спортисти в рубриката „Живей като шампион“, а в кухнята на „Тази събота и неделя“ шеф Николай Немигенчев ще приготвя лесни, но изключително вкусни и изкушаващи ястия.

На 7 септември, в тринадесетия сезон на публицистичното предаване „120 минути“, водещият Светослав Иванов ще открие отново неделния ефир с коментар, който казва много - понякога дори повече, отколкото сме готови да чуем. През новия сезон екипът на предаването подготвя срещи с хората, които са в центъра на събитията, и ще разказва истории, които променят живота. Еврото, политиката, научните открития, новостите в медицината, културата и изкуството - всичко, което е важно днес и ще бъде още по-важно утре. В рубриката „Роуминг“ зрителите ще гледат световни личности, които четат бъдещето и разказват как ще живеем в него. В „Специален репортаж“ Стоян Георгиев ще бъде там, където историята се случва в реално време, а Марин Николов ще хвърля светлина върху казуси, които мнозина предпочитат да останат в сянка. Контекстът дава смисъл. Проверената информация - сила. С това послание екипът на „120 минути“ започва новия сезон - на 7 септември от 16:30 часа по bTV.

От началото на септември bTV Новините се завръщат с по осем емисии във всеки делничен ден и с по две емисии в събота и неделя, както и с допълнителни издания при извънредни събития. Юксел Кадриев, Виктория Петрова, Иван Георгиев, Лиляна Боянова, Полина Мечкуева, Росен Цветков и Константин Динчев ще информират зрителите за най-важното от деня. Рубриката „bTV Репортерите“ се завръща на 6 и 7 септември с два празнични епизода за силата на обединението и българския дух. По традиция всяка събота, веднага след централните новини в 19:00 часа, журналистите на bTV ще представят свои разследвания и репортажи по теми с обществена значимост. bTV Времето и bTV Спорт продължават да бъдат неизменна част от новинарската и публицистична програма на медията, с нови и интересни теми, лица и акценти, както и с най-важното за природните явления и спортните събития.

На 13 септември започва вторият сезон на „bTV Светът“ - предаването, което търси дълбокия смисъл зад най-важните международни теми. След лято, белязано от интензивна дипломация, светът е променен. С авторски репортажи и живи включвания от международните редактори и кореспонденти на bTV от горещи точки по света, от европейските институции в Брюксел, други столици и от САЩ, „bTV Светът“ ще дава повече контекст, повече анализи и по-задълбочен прочит на глобалните процеси. Спря ли политиката на сделки войните и конфликтите, и на каква цена? Какъв климатичен отпечатък оставиха след себе си природните катаклизми чрез пожари и наводнения това лято? Какво е състоянието на сигурността в Европа? И устояват ли основните европейски ценности? Това са само част от темите в „bTV Светът“ с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев. Още в първите издания през септември зрителите ще видят специални репортажи от Армения и Азербайджан по пътя на мира. Очаквайте „bTV Светът“ всяка събота от 12:30 часа.

Също на 13 септември ще бъде поставено началото на новия, четиринадесети сезон на COOLt. Всяка събота, точно в 16:00 часа, Петя Дикова ще среща зрителите с най-големите български звезди, както и с някои от най-обичаните лица от световния шоубизнес. Ексклузивни новини, любопитни истории, много усмивки, а понякога и малко сълзи, ще има в студиото, а екипът на предаването често ще излиза и извън него, за да покаже какво се случва зад кулисите на най-големите концерти, най-горещите музикални клипове, както и най-очакваните театрални и кино премиери през предстоящия сезон. Няма да липсват и вдъхновяващи истории на хора, които със своята упоритост, талант или кауза доказват, че успехът може да има много лица, отвъд сцената и екрана.

Популярното публицистично предаване на bTV „Защо, господин министър?“ с Жени Марчева подновява новия сезон на 14 септември. Форматът остава верен на мисията си - да поставя най-важните и актуални за обществото теми от седмицата. Всяка неделя, веднага след централната емисия на bTV Новините, в 19:30 часа един министър ще сяда на горещия стол, за да отговаря на въпросите на Жени Марчева, които вълнуват обществото.

Четвъртият сезон на документалната поредица „bTV разказва“ започва на 5 октомври в 16:00 часа. И тази година предаването ще показва света през очите на различни общности, предавайки знание, емоция и перспектива. Всяка седмица, в неделния следобед Радиана Божикова и операторът Александр Осиченко ще срещат зрителите с лични разкази на хора от различни социални пластове - истории, които докосват, обединяват и напомнят, че промяната започва от всеки от нас. „bTV разказва“ съчетава глобалния и родния поглед, представяйки редки културни феномени и подчертавайки европейското и световното културно многообразие. Фокусът на епизодите ще бъде върху изменението на климата, зелената трансформация и новите социални предизвикателства. През 2025 г. „bTV разказва“ получи сертификация от albert - организацията за екологична устойчивост в телевизионната и филмова индустрия, в партньорство с BAFTA. Епизодите на поредицата се реализират с минимален екологичен отпечатък и оптимизирано потребление на ресурси, в съответствие с принципите на зелено заснемане („green filming“).