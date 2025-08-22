Актуалните предавания на bTV „Тази сутрин“ и „Лице в лице“ се завръщат с нов сезон на 1 септември

Реклама

От 1 септември зрителите на bTV отново ще започват и завършват деня си с най-актуалните публицистични формати - „Тази сутрин“ и „Лице в лице“, които се завръщат в националния ефир с нов сезон.

Сутрешният блок „Тази сутрин“ подновява своето излъчване в първия ден на септември в обичайния си час - 05:57 часа. Екипът на едно от най-харесваните делнични предавания подготвя разнообразна програма с полезни потребителски материали, ангажиращи дискусии с интересни гости, както и преки включвания от мястото на най-актуалните събития. Водещите Златимир Йочев и Мария Цънцарова ще разговарят със своите събеседници по важните политически и обществени теми в най-гледаното време между 08:00 и 09:30 часа, задавайки развитието на новините през деня. Нов акцент в структурата на предаването през сезона е седмичната рубрика „Търсим отговорите“ с автор Мария Савкова. Тя е посветена на важни здравни, образователни и социални въпроси, като ще включва и по-леки, но съществени за зрителите сюжети - като например качеството на храната в детските учебни заведения, влиянието на мобилните устройства върху здравето на подрастващите, финансирането и условията на труд в здравната система, и много други. Рубриката ще се излъчва всяка сряда след 08:30 часа. Като опитен социален и здравен журналист, Мария Савкова ще представя в студиото различни теми, базирани на нейни журналистически разработки, както и на зрителски сигнали.

Златимир Йочев ще води дискусията по значимите ежедневни проблеми в панелната дискусия на предаването „Първа аларма“. В нея зрителите ще продължат да виждат и две добре познати лица - Петя Дикова, водеща на новия сезон на COOLt, както и Мария Савкова, която също ще се включва активно в разговорите. Метеорологичната рубрика „Времето на проф. Георги Рачев“ продължава всеки вторник и петък след 07:30 часа, когато зрителите ще научават повече за времето, както и любопитни факти за климата и природата. По традиция аудиторията на bTV участва активно в създаването на съдържание. Зрителите могат да изпращат своите въпроси и сигнали по имейл, през платформата „Аз, репортерът“ или да споделят мнението си чрез QR код на Kazva.bg.

Цветанка Ризова, един от най-емблематичните публицисти у нас, се завръща като водеща в новия, четиринадесети сезон на „Лице в лице“ на 1 септември. Предаването се излъчва традиционно всеки делничен ден от 17:20 часа. През годините „Лице в лице“ се утвърди като пространство за важните въпроси към „главните“ герои на деня и продължава да бъде такова и през новия сезон. Водещата Цветанка Ризова ще води сериозните разговори за политика, социални теми, култура и други значими проблеми в обществото, където любопитството е „вратата“, през която зрителят преминава, за да научи повече. Актуалните въпроси от деня ще намират продължение и в аналитичния сегмент „Лице в лице след Новините“, който се излъчва всяка делнична вечер от 19:50 часа, веднага след централната емисия на bTV Новините.

ПОСЛЕДНИ

Реклама

Зареди още
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.