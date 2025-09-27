България на финал! bTV ще излъчи историческия сблъсък за златото на Световното първенство по волейбол за мъже – тази неделя от 13:30 часа

Българските волейболисти се изправят в битка за първото място в света, която ще се излъчи утре (28 септември) пряко по bTV и MAX Sport 2, с начален час 13:30 българско време. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport.

Националният отбор на България по волейбол постигна исторически успех и се класира за финала на Световното първенство за мъже, след като надви Чехия с 3:1 гейма. След убедителната победа на българския отбор в полуфинала на първенството, зрителите ще могат да проследят на живо и големия финал.

Утре (28 септември) „лъвовете“ ще излязат в битка за златото срещу победителя от двубоя Италия – Полша, а българската публика ще може да проследи титаничния сблъсък за върха в световния волейбол пряко по bTV и MAX Sport 2. Началото е точно в 13:30 ч., а студийната програма започва един час по-рано – в 12:30 ч.

Спортният журналист Петър Бакърджиев и операторът Тони Петров са на терен в Манила, Филипините, откъдето ще проследят отблизо атмосферата, реакциите и емоциите по време на големия финал.

55 години по-късно България отново е на крачка от златните медали. През 1970 г. страната ни губи от ГДР след жестока драма в София – от 2:0 гейма и 13:5 в третия. Сега обаче братя Николови и останалите вълшебни момчета са на път да нахлуят с гръм и трясък в историята на българския спорт.

Никога досега не сме печели световна титла в колективен спорт на ниво мъже или жени. Вече е сигурно – мъжкият ни волейбол завоюва шестия си медал от световно първенство. И е време към среброто и четирите бронза да добавим злато.

Кредит: #Volleyball World

Екипите на bTV и МАХ Sport 2 ще направят съпричастни българските зрители с финалния сблъсък на националния отбор по волейбол, на живо, както и с обзор на най-интересните моменти от Световното първенство по волейбол за мъже. Правата за излъчването на срещите са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport.

bTV пожелава успех българските волейболисти в този исторически финал!

