Боряна Братоева: Ще дам всичко от себе си, за да се чувствам добре в новото ми амплоа на водещ

На 10 септември есенният сезон на невероятното предаване „Колко ми даваш?“ се завръща с нов водещ в лицето на възхитителната Боряна Братоева. Това няма да бъде за първи път на актрисата, тъй като влезе в тази роля в миналия сезон на „Гласът на България“. Чрез магнетичното си излъчване и чувство за хумор ще забавлява както участниците, така и зрителите на едно от най-развлекателните предавания в ефира на bTV. В интервю за Антон Стефанов тя споделя тревогите и вълненията си покрай новата си роля на водещ в „Колко ми даваш?“. Цялото интервю с Боряна може да прочетете в новия брой на вестник „Филтър“.

- Боряна, отново влизате в ролята на водеща в предаването „Колко ми даваш“? Имате ли притеснения?

- Със сигурност притеснение има, защото това е едно страхотно предаване, а опитът ми като водеща не е чак толкова голям. Надявам се обаче да поема успешно щафетата оттук нататък. Ще дам всичко от себе си, за да се чувствам добре в това амплоа.

- Новият сезон на предаването ще е доста по-различен...

- Да, ще има промени, нови правила, ще се състезават два отбора, а това много ме радва, защото ще мога да общувам с повече гости. Това е шоу и за водещият е важно да успее да предразположи участниците, те да се забавляват, а и да забавляват и зрителите.

- Как дойде поканата да станете водеща?

- Поканата всъщност първо бе за кастинг. Честно да си призная бях изненадана, че ме избраха, защото както вече казах, опитът ми като водеща не е голям. До този момент съм водила само „Гласът на България“.

- Веднага ли приехте като ви съобщиха, че сте избрана?

- Трябваше ми малко време да осмисля дали съм готова за това. Но още същият ден приех. Аз съм от хората, които търсят предизвикателствата и се надявам нещата да се случат по най-добрия начин.

- Първият сезон на „Колко ми даваш?“ беше воден от спортната журналистка Флорина Иванова. Тя се справи с тази задача великолепно. Успяхте ли да се видите и да си поговорите с нея?

- До този момент не сме се срещали, но съм гледала предаването и съм се учила от нея, защото тя водеше „Колко ми даваш?“ по блестящ начин. Флорина е изключително деликатна, при нея няма фалш, а и като журналист успяваше да предразположи гостите. Смятам, че това мога да взема от нея като пример, за да се представя достойно.

- Флорина е казвала пред нашия вестник, че най-добре се чувства, когато й гостуват спортисти. Вие вероятно ще сте най-добре, когато срещу вас стоят актьори?

- О, да със сигурност. Ние, актьорите, сме особена порода и може да се разбираме само с поглед. Артистите са рефлективни, освободени и от тях се очаква да правят шоу. При хора, изявяващи се в други сфери, е нормално да има притеснение.

- Предаването още не е стартирало, но хапливите коментари не ви подминаха. Писа се, че приятелят ви Цитиридис ви е уредил за водеща. Как приемате подобни писания?

- Много се забавлявам с такива заглавия. Разбирам, че истината за драгия коментатор в социалните мрежи е някъде там. Но както вече обясних, аз съм се явила на кастинг и никой не ме е уреждал да стана водеща. В живота ми съм свикнала сама да си извоювам позицията и да постигам всичко без чужда помощ. Така че Николаос не се е погрижил да съм водеща, но пък се грижи за мен по всякакъв друг начин./Смее се/

- Актьорите са чувствителни и не всеки приема хейта така спокойно. Някои се затварят в себе си, преживяват го тежко. Имало ли е при вас период, в който негативните коментари са ви засегнали болезнено?

- Да, имало е. Когато се излъчваше сериалът „Седем часа разлика“, в който участвах, цялата жлъч тогава се изсипваше във фейсбук, защото други социални мрежи нямаше. За едно младо момиче, дошло от Варна само преди година, беше трудно да повярва, че хората могат да бъдат толкова жестоки и да не дават шанс на някой да се развива. Когато в самото начало на твоя професионален път се сблъскаш с този хейт е отвратително. Сигурна съм, че и онези, които пишат, ако прочетат нещо подобно за себе си, няма да се почувстват добре.

- Вие как се изправихте след този хейт?

- Вече не чета коментари. Просто човек не трябва да спира да се развива, а хорската жлъч – да се подминава.

- За да приключим темата с „Колко ми даваш?“ бихте ли ми казали на вас каква възраст ви дават, защото вие изглеждате като едно момиченце?

- Наскоро се возех в такси, преметнала една раничка и шофьорът ми каза: “Да слушате майка си!“ Явно си мислеше, че се връщам от лекции в университета или от училище. Стана ми много смешно!

- Все пак колко години ви дават?

- Обикновено ми дават около 25 години и съм много щастлива от този факт. Благодарна съм за гените от моите родители. И те са младолики и никой не може да им даде реалната възраст.