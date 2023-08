bTV показва премиерен документален филм за „бащата на атомната бомба“ Опенхаймер

На 26 август (събота) от 00:30 ч. bTV ще излъчи премиерния документален филм „Краят на всички войни: Опенхаймер и атомната бомба“ (To End All War: Oppenheimer & the Atomic Bomb, 2023 г.), проследяващ забележителния житейски път на професора по теоретична физика Робърт Опенхаймер.

Наричан „бащата на атомната бомба“, Опенхаймер се превръща в най-популярния учен на планетата след края на Втората световна война. Той е директор на секретната лаборатория „Лос Аламос“ по време на проекта „Манхатън“ – спешен призив на американския президент Франклин Рузвелт да се разработи атомна бомба преди германците.

Гениалният физик се заема с използването на най-новите научни открития за направата на най-смъртоносното оръжие. След изпитателен взрив в пустинята на Ню Мексико, на 6 и 9 август 1945 г. са пуснати атомните бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.

Как се преживява едновременно огромно научно откритие и „ядрен катаклизъм“, довел до смъртта на стотици хиляди? Защо Опенхаймер се противопоставя яростно срещу собственото си творение и приканва за международен контрол над ядреното оръжие? Кои са враговете му и защо става мишена на службите, въпреки огромния си принос в световната научна история?

Проследете събитията в турбулентния личен и професионален живот на Робърт Опенхаймер в документалния филм „Краят на всички войни: Опенхаймер и атомната бомба“ – в събота (26 август) от 00:30 ч. по bTV, с повторение на 31 август (четвъртък) от 12:45 ч. по bTV Cinema!