bTV прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев

Реклама

bTV Media Group прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев и неговата продуцентска компания.

Ценим приноса на Георги Тошев за развитието на „Преди обед“ и признаваме ролята му в определяне на посоката, в която се развива предаването. Обновеният и настоящ формат на ежедневното токшоу, заедно с концепцията, рубриките и поканата към Венета Райкова, беше разработен също под творческото ръководство на г-н Тошев.

Както при всички продукции на bTV, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето. Наш приоритет остава създаването на висококачествено и ангажиращо съдържание, подкрепено от силен екип професионалисти.

bTV Media Group благодари на Георги Тошев за сътрудничеството и му желае успех в бъдещите професионални начинания.

ПОСЛЕДНИ

Реклама

Зареди още
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.