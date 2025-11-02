bTV с нова комуникационна кампания за 25-годишнината на bTV Новините

На 18 ноември bTV Новините ще отбележат 25 години в ефир, през които екипът на новинарската редакция е отразявал най-значимите събития, моменти и промени в обществото. По повод празничната дата bTV представя нова комуникационна кампания под мотото „Стотици часове. Хиляди истории. Твоите новини.“ Зрителите и онлайн потребителите ще видят ексклузивно съдържание, посветено на годишнината, специални видео форми с лицата на нюзрума, репортерите и професионалистите зад камера, любими през годините рубрики. Творческата концепция отразява посланията и ценностите на bTV Новините - да бъдат винаги близо до хората.

Едно от лицата на bTV Новините е Росен Цветков. Той се присъединява към bTV преди близо 12 години и в различни роли - като репортер, продуцент на новинарски емисии и водещ - винаги е бил убеден, че най-голямата сила на журналиста е да стига до истината и да я показва без „украса“ и без спестяване на детайли. „Учим се в професията, когато срещаме трудности и различни предизвикателства. Продължавам да търся интересни истории, защото чувството на удовлетворение, когато сме успели да променим живота на хората по положителен начин чрез нашите материали, е невероятно. Това усещане неизменно те зарежда да продължаваш напред.“, сподели днес той в ефира на „Тази събота и неделя“.

Гергана Венкова е част от екипа на bTV от над 3 години. С богат журналистически опит, предимно от политическите „арени“, репортерът на bTV  следи ключовите обществени процеси у нас. Гергана вярва, че независимо дали става дума за ежедневни новини или за мащабни събития, основната задача на журналиста е да представя фактите обективно и отговорно, така че зрителите да могат да изградят собствено мнение и да правят информиран избор в живота си. „В нашата работа на терен има много непредвидими моменти и трудни емоционални ситуации. Вярвам, че всички ние в bTV сме хора с изключителна емоционалност и умеем да разказваме истории по най-чистия начин - така, както всеки го преживява в сърцето си. Знам, че зрителите оценяват това. В bTV винаги се стремим да бъдем първи при извънредни събития. През тази година бяхме първите, които показахме на живо в национален ефир избора на новия папа, защото беше важна новина за целия свят.“, заяви тя в уикенд блока на bTV.

Цветан Баяслиев е продуцент на спортните новини в bTV. За него успехите на българския спорт са повод за гордост за всички сънародници и истории, които заслужават да бъдат разказвани на поколенията. „Най-големите успехи на българския спорт показахме в ефира на bTV - от талантливите ни тенисисти Иван Иванов и Александър Василев, през среброто за волейболния национален отбор, до триумфа на Карлос Насар на световното първенство по вдигане на тежести. 2025 година беше много емоционална, а до края ѝ ще представим още две големи изненади в нашия ефир.“, сподели Цветан Баяслиев пред Митьо Маринов и Ванина Недкова.

Новинарската редакция на bTV се олицетворява от екипите, които стоят пред и зад кадър при отразяването на живота такъв, какъвто е - у нас и по света. Вече четвърт век водещи, репортери, продуценти, редактори, оператори и технически специалисти разказват хиляди истории в стотици часове ефирно време, и влизат ежедневно в домовете на зрителите - 365 дни от годината. През нюзрума на bTV са преминали десетки професионалисти, които през тези 25 години са задали стандартите в телевизионната журналистика. Те продължават да пишат историята на bTV Новините всеки ден, за да достига най-важната, проверена и точна информация до аудиторията както в ефира, така и във всички дигитални платформи на медията.

