bTV с огромна преднина при старта на новия сезон на „България търси талант“ в неделя

Новият сезон на "България търси талант" стартира с впечатляващ зрителски интерес в неделя вечер, 14 септември, по bTV! Премиерният епизод привлече над 36.9 % (GARB, All4+) от зрителската аудитория, утвърждавайки обичаното шоу като безспорния фаворит в неделния праймтайм.

Пикът на зрителския интерес е по време на изпълнението на 5-годишния Самуил Тодоров, който заедно със своите баща и дядо сподели любовта си към фолклорните танци на голямата сцена на „България търси талант“. Добруджанският танц на малкия Самуил е гледан от над 1 млн. зрители пред екрана (GARB, All4+, в 21:51 ч.).

Звездното жури в състав Катерина Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов, заедно водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев, внесоха страхотно настроение в ефира на bTV, заедно с многото „да“ и по-малко „не“, които дадоха на участниците още на старта на новия сезон. Сцената на шоуто беше озарена от уникалните изпълнения на най-разнообразни и неочаквани таланти, от вдъхновяващи истории и неподправени емоции – от началото до самия край на епизода.

Огромният интерес на зрителите е ясен знак, че те продължават да вярват в магията на таланта и в силата на емоцията, която предаването носи вече девет сезона.

Гледайте още много впечатляващо талантливи хора и животни в предстоящите епизоди на „България търси талант“ – всяка неделя от 20:00 ч. по bTV, а всички новини за шоуто можете да следите в страницата на предаването и в каналите му в социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.