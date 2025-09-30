Чешки ден в София - празник на културата, музиката и кулинарните традиции на Чехия

На 29 септември градина „Кристал“ в София се превърна в сцена на Чешкия ден - празник, посветен на Националния празник на Чешката република, свързан с Деня на св. Вацлав (28 септември), покровител на страната.

Събитието беше организирано от Посолството на Чешката република и Чешкия център в София, в партньорство със Столична община. Гостите имаха възможност да се потопят в атмосферата чрез жива чешка музика, традиционна кухня и напитки. Присъстващите се запознаха с различни аспекти от чешката култура и разгледаха нови модели чешки автомобили.

Сред официалните гости бяха Н. Пр. Мирослав Томан, посланик на Чешката република в България, г-жа Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма на Република България, и г-н Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“, Столична община. Те произнесоха приветствени слова към присъстващите, подчертавайки значението на културния обмен и приятелските отношения между България и Чешката република. Журналистът на bTV Петя Дикова беше водеща на събитието, което се реализира с партньорската подкрепа на PPF, Yettel, Škoda Group и bTV Media Group.

В рамките на деня, на официална церемония в Чешкото посолство в София, компанията Škoda Group подписа договор с българската фирма TTL за наем на депо, където през следващите години ще се извършва пълно обслужване на 25 нови модерни електрически влака. Подвижният състав ще бъде доставен съгласно договор, сключен през септември миналата година, на стойност над половин милиард евро. Поддръжката на влаковете ще се осигурява за срок от 15 години, като за целта в страната ще бъдат наети десетки нови служители.

“Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона“, заяви Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Škoda Group.

Празничната програма на Чешкия ден в София представи богато разнообразие от музикални и културни изпълнения - Plovdiv Brass Station, Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“, българския превод на чешката книга „Принцесата от папратта“, акустичното дуо Дуо Радецка - Гайдарски, съчетаващо джаз, боса нова и поп мелодии, Brass Five, военен духов оркестър от Чешката република, и Гвардейския представителен духов оркестър на Република България.

Чешкият ден в София привлече широк интерес и предостави възможност на българската публика да се докосне до духа, традициите и гостоприемството на Чешката република – в самото сърце на столицата.