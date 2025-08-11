Да изчистим България заедно на 20 септември!

Хиляди доброволци се включват в 14-тото издание с акцент върху устойчивото потребление и намаляването на текстилните отпадъци

Да изчистим България заедно на 20 септември!

На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата „Да изчистим България заедно“. За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

През изминалите години „Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда. Близо 3 400 000 доброволци са се включили в инициативата досега, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа с отговорност към природата. Всеки индивидуален или групов принос има значение и е силен знак за ангажираност към бъдещето на планетата.

Кампанията през 2025 г. ще надгради постигнатото до момента с нови идеи и информационна ангажираност, а в това си издание и с фокус върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци – проблем, който заема все по-важно място в екологичния дневен ред. Според статистиката в световен мащаб ежегодно се изхвърлят 92 милиона тона текстилни отпадъци, което се равнява на един камион с дрехи, депонирани на сметището всяка секунда. В тази връзка инициативата ще насърчава устойчивото потребление и отговорното отношение към текстила, като част от цялостната визия за по-чисто бъдеще.

По традиция, „Да изчистим България заедно“ ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World CleanUp Day) и ще подкрепи каузата на Let’s Do It World – глобално движение, което обединява милиони хора в името на по-чиста планета.

