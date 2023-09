„Да изчистим България заедно“ с рекорден брой от над 260 регистрирани доброволчески акции

Единадесетото издание на най-мащабната доброволческа инициатива "Да изчистим България заедно" ще започне в 9:00 часа на 16 септември. Рекордните над 260 локации на територията на всички области в цялата страна вече са маркирани на картата на инициативата, а над 12 000 участници вече са заявили желание да обединят сили за почистване и облагородяване на българската природа. Към тях ще се присъединят стотици организации и партньори на инициативата, които заедно със своите служители ще дадат своя принос за по-чиста България и тази година. На 16 септември доброволците от цялата страна ще могат не просто да почистят замърсените зони, но и да инициират други добри дела, като обновят детски площадки и градинки, спасят унищожени гори или засадят нови, почистят речни корита, боядисат пейки и дадат други добри примери, с които да направят България не само по-чиста, но и по-красива. На редица места в страната денят на почистването ще се превърне в празник, придружен със специални събития.

Началото на инициативата в София на 16 септември ще бъде дадено точно в 08:00 часа, когато кметът Йорданка Фандъкова и лица на bTV ще засадят дръвчета до НДК. За втора поредна година в столицата събирането на отпадъци ще се случва разделно и с рециклируеми чували, предоставени от Столична община, Smart Pack и FINO България. На пет специално подбрани локации в София – НДК, Южен Парк, Борисова градина, Панчарево (плаж Корали) и с. „Железница“ ще се включат лица от bTV Новините и актуалните предавания, както и популярни участници или водещи от риалити форматите „MasterChef” и “Гласът на България”. Те ще дадат личен пример с почистване и облагородяване на засегнати от замърсяване територии и пространства. В Южния парк ще видим Поли Генова, Графа, Тино, Искрата, Мона, Евгени Генчев, Хриси и Тони Уон, които се включват в концерта „Отново на училище с радио N-JOY“. Между 10:00 - 13:00 часа там феновете могат да срещнат любимите си музикални изпълнители, ще участват в игри с награди и ще получат полезни съвети за превенция на рискови ситуации от полицаи и пожарникари. В рамките на концерта ще се проведе организирана акция за почистване на открито, част от кампанията „Да изчистим България заедно“. Изнесени водещи, репортери, удължена емисия Новини в 12:00 часа и много преки включвания на кореспондентите на bTV Новините от цялата страна ще направят съпричастни българските зрители и участници в кампанията с хода на развитие на инициативата през целия ден.

Министерството на околната среда и водите за поредна година подкрепя „Да изчистим България заедно“, като осигурява 35 хиляди чифта ръкавици и 40 хиляди чувала, които ще се раздават по места чрез изнесените структури на МОСВ. Необходимите материали достигнаха до своята крайна дестинация благодарение на логистичната подкрепа на DHL. Достъпът до регионалните депа за отпадъци ще бъде свободен в рамките на три дни за всички транспортни средства, които се включат в инициативата на 16 септември и транспортират за предаване събраните отпадъци.

Подробности за всички локации могат да бъдат намерени на сайта dobriatprimer.btv.bg.

По данни на МОСВ от началото на първото издание на „Да изчистим България заедно“ през 2012 г. повече от 18 800 сметища и 94 338 тона отпадъци са почистени и събрани от над 2 800 000 доброволци. Кампанията подкрепя каузата на най-голямото гражданско движение в света – Let’s Do It World, като през 2019 г. получи глобално признание за най-голям брой доброволци на глава от населението – 6,2%. Сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата World Clean Up Day, България държи този рекорд и до днес.