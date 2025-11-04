Италианската криминална драма „Ченгетата от Пицофалконе“ тръгва по bTV

От 5 ноември (сряда) зрителите на bTV ще се потопят в магията на Неапол, застрашен от коварни престъпления и мрачни тайни, в епизодите на хитовия италиански сериал „Ченгетата от Пицофалконе“ („I bastardi di Pizzofalcone“). Всяка делнична вечер в полунощ необикновен екип от „неудобни“ полицаи ще трябва да доказва, че справедливостта все още има място в свят, пропит от корупция, предразсъдъци и страх. Съчетавайки неаполитанския колорит, класическия полицейски сюжет и човешката уязвимост, „Ченгетата от Пицофалконе“ предлага нещо повече от типичната криминална история. В центъра на сюжета са хора, които въпреки грешките си, избират да защитават истината.

Историята:

След разкрит сериозен случай на корупция, малкият полицейски участък в квартала Пицофалконе в старата част на Неапол е на път да бъде закрит. Но преди това да се случи, централното управление решава да изпрати петима нови полицаи, преразпределени от други райони, които да поемат щафетата след уволнението на досегашните корумпирани служители, замесени в наркотрафик. Новите попълнения в участъка обаче далеч не са „герои за пример“. Всеки от тях носи белезите на своето тъмно минало – компрометирана репутация, опетнена биография и лични провали, които ги преследват като сянка.

Начело на новосформирания екип застава комисар Луиджи Палма (Масимилиано Гало) – човек с добро сърце и непоклатимо чувство за дълг, който вярва, че всеки заслужава втори шанс. Сред новодошлите е и инспектор Джузепе Лояконо (Алесандро Гасман) – блестящ, но опетнен полицай, неправомерно обвинен в сътрудничество с мафията в Сицилия. След като животът му се разпада, той е прехвърлен в най-проблемния участък в Италия – Пицофалконе, където бързо се превръща в стожер на новия екип, благодарение на интуицията и професионализма си.

Заедно с опитния Пизанели (Джанфеличе Импарато), прагматичната Отавия Калабрезе (Тоска Д’Акуино) и младия Марко Арагона (Антонио Фолето), те започват да разрешават поредица от заплетени случаи, които надхвърлят рамките на „дребните престъпления“. Постепенно групата от „провалени служители“ се превръща в истински силен отбор, способен да възстанови доверието в институцията и да върне доброто име на участъка, превърнал се в синоним на корупция. Сред шумните улици на Неапол и сенките на подземния свят те предстои да се сблъскат с престъпления, които заплашват да поставят под съмнение дори и собствените им морални граници. Изправяйки се пред редица лични и професионални предизвикателства, героите на Пицофалконе ще открият, че истинската битка е не само срещу престъпниците, а и срещу демоните, които всеки носи в себе си.

За сериала:

Италианският сериал „Ченгетата от Пицофалконе“ предлага дълбока, човешка и емоционално наситена история за вторите шансове, за границата между закона и морала и за това как един екип от „неудобни“ служители на реда може да се превърне в символ на надежда и справедливост.

Една от най-хитовите криминални поредици на Rai 1 е по идея на Маурицио де Джовани, а в главната роля влиза звездата Алесандро Гасман. Силните актьорски изпълнения, режисурата на Карло Карлеи и музиката на Паскуале Каталано придават на сериала уникална емоционална дълбочина, която го превръща в хит не само в Италия, но и на международно ниво.

Не пропускайте хитовия италиански сериал „Ченгетата от Пицофалконе“ – от 5 ноември (сряда), всяка делнична вечер в полунощ по bTV!