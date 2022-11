Ново международно признание за bTV Новините

Филмът беше включен в официалната селекция на международния фестивал “What If? Women in Film Festival”/ „Какво би станало, ако? Жените в киното“, който се провежда ежегодно в Цюрих, Швейцария.

Кино фестивалът е създаден за филми създадени от жени за жени и цели да вдъхновява жените по цял свят да бъдат смели, решителни и устойчиви; да отстояват своите права и да не се страхуват да изразяват себе си.

Специалната 30-минутна фестивална версия на BTV Репортерите „Аз съм Бурнеша“ има версии на 4 езика - албански, български, английски и немски. Той е избран сред над 500 филма от цял свят от 4-членно жури с имена със световен принос в документалното кино и телевизионната документалистика. Сред тях е и режисьорът и продуцент Гейл Киршенбау, носител на Еми и по настоящем член на гилдията на американските продуценти и жури на престижните награди „Еми“ и PGS.

Тази година фестивалът ще се проведе в Blue Cinema Corso, Цюрих. Освен 32 филма, част от официалната селекция ще има и 10 вълнуващи панели с разговори на различни теми, свързани с проблемите и бъдещето на жените. Радиана Божикова е специален гост на сесията, посветена на равенството между половете, където ще има възможност лично да представи филма.

„Аз съм Бурнеша“ ще се бори за една от 8-те награди, които присъжда журито на конкурса. Те ще бъдат връчени в неделя вечер на официална церемония.

Документалният филм на Радиана Божикова и Добромир Иванов тази година получи специална награда за телевизионна документалистика от българския фестивал за операторско майсторство "Златно око" и наградата за чиста журналистика "Web Report", организиран от DIR.bg .

През септември той беше включен в официалната селекция на фестивала на продуцентското студио Pinewood във Великобритания. А между 1 и 3 декември той ще бъде показан и като част от официалната селекция на фестивала „Art without Limit” в Прищина, Косово, където също ще се бори за награда.

Целият филм може да си припомните тук.