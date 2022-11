Поли Генова представя първият сингъл, от предстоящия си коледен албум

9 ноември 2022 г. София: От днес публиката може да се наслади на първата песен от дългоочаквания коледен албум „По-добрата Коледа“ на Поли Генова. Песента носи името „Happy Face“ и гарантирано ще сложи усмивки на лицата на слушателите. Зареждащ и пълен с положителни емоции, сингълът вече носи коледно настроение на феновете.

Песента се разпространява от Warner Music Group, чрез Орфей Мюзик, а клипът към нея може да бъде видян ТУК.

Във видеото към песента виждаме Поли в комедийната роля на непохватна домакиня, която прави всичко възможно да се представи по най-добрия начин пред своите приятели, но все не ѝ се получава. Режисьор на видеото, което така добре допълва настроението на песента, е Вито Бонев, а в ролята на приятелите на изпълнителката, в клипа участва “нейното музикално семейство”, както тя ги нарича - музикантите, с които всеки път излиза на сцената.

„Щастлива съм, че най-сетне публиката може да надникне в коледния ни проект и да усети с каква любов и отдаденост с екипа работим по него. Вълнувам се за всичко което предстои и нямам търпение да представим целия албум на живо на 20 ноември, в Киноцентър Бояна!“, сподели Поли Генова.

В края на миналата седмица звездата обяви датата за своя грандиозен благотворителен коледен концерт, на който ще представи новия си албум „По-добрата Коледа“ в приказната обстановка на Киноцентър Бояна. Специални гости на сцената на вълнуващото събитие на 20 ноември ще бъдат Орлин Горанов, Любо Киров, Орлин Павлов и Прея, с които Поли има дуети, както и актьорът Любо Нейков. Билети за магичното изживяване могат да бъдат закупени онлайн на EPAYGO или на касите на EasyPay в цялата страна.

Концертът ще се проведе под патронажа на Посолството на Финландия в България, а всички приходи от продажбата на билети ще бъдат дарени на сдружение “Операция: Плюшено Мече”, което подкрепя развитието на талантливи деца и младежи, в неравностойно положение.

За Поли Генова

Поли Генова е един от най-успешните артисти на българската музикална сцена. Най-излъчваният български изпълнител в ефира за 2021г. с хитовете си Last Night и No More, които заемат първото и третото място в официалната класация за изминалата година. Поли е един от най-успешните български участници на Евровизия, като през 2016 г. печели престижното четвърто място. Песента If Love Was a Crime, с която участва, се превръща в хит в Европа. През 2015 г. Поли Генова е водеща на финала на Детската Евровизия, проведен в България, с което става изключително популярна сред феновете на конкурса по целия свят. Дълги години е жури в най-гледаните музикални риалити формати в България – X Factor и Гласът на България.