Славният път на националите до финала на Световното първенство по волейбол прикова зрителите пред екрана на bTV

Утре (30 септември) bTV ще предава на живо посрещането на „лъвовете“ на родна земя – в удълженото издание на „Тази сутрин“ до 12:00 ч. и специалното студио от 17:20 ч.

Националният отбор на България по волейбол постигна най-големия си успех от 55 години насам – сребърен медал на Световното първенство за мъже 2025 във Филипините. Всички решаващи двубои на „лъвовете“ – четвъртфиналът срещу САЩ, полуфиналът срещу Чехия и големият финал България срещу Италия – бяха излъчени пряко по bTV и MAX Sport 2. Правата за излъчване бяха предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport.

Пътят до финала започна със зрелищен обрат на четвъртфинала срещу САЩ в четвъртък (25 септември), когато възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха характер, борбеност и колективна сила, триумфирайки с 3:2 гейма и извоювайки място сред най-добрите четири отбора в света. Паметната среща бе проследена от 31,2% от телевизионната аудитория в слота между 14:52 и 17:28 ч. (All 4+, GARB).

В полуфиналната среща в събота (27 септември) националният отбор на България постигна исторически успех и се класира за финала на Световното първенство за мъже, след като надви Чехия с 3:1 гейма. Сблъсъкът бе истински празник за феновете, а убедителната победа на „лъвовете“ донесе на страната ни първи финал от 1970 г. насам. Решителният двубой привлече 46,5% от телевизионната аудитория, а последната точка, която изпрати България на финал, прикова 52,9%  или повече от половината от зрителите пред екрана (All 4+, GARB), в слота на излъчване на спортната среща.

В решаващия сблъсък в неделя (28 септември) националният отбор на България излезе срещу Италия. Българите показаха непримирим дух и взеха третия гейм, но „Скуадра адзура“ наложи своето превъзходство и спечели с 3:1 гейма. Така България грабна сребърен медал – първото отличие от световно първенство от 2006 г. насам и второ сребро в историята ни след София ’70. Повече от една трета (33,3%) от гледащите телевизия зрители предпочетоха ефира на bTV, за да станат съпричастни със знаменития успех на българските волейболисти (All 4+, GARB), което е близо двойно по-висок резултат от този на другите две национални телевизии, излъчвали финала по същото време.

Специалните пратеници на bTV – спортният журналист Петър Бакърджиев и операторът Тони Петров – бяха на терен във Филипините и предаваха емоциите от мястото на събитието. Те проследиха отблизо ключовите моменти от двубоите на националите, запечатаха автентичната атмосфера в залата и реакциите както на феновете, така и на най-близките на играчите.

bTV ще продължи да прави зрителите съпричастни с голямата победа, предавайки на живо тържественото посрещане на „лъвовете“ в България утре (30 септември). Удълженото издание на „Тази сутрин“ до 12:00 ч. и специалното студио от 17:20 ч. ще проследят атмосферата от приветстването на националите със сребърния медал – от летището до площад „Александър Невски“, където фенове от цялата страна ще могат да споделят емоцията от историческия успех.

Не пропускайте да гледате посрещането на българските волейболисти на родна земя в утрешната програма на bTV и на всички платформи.

