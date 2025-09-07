Специалното издание на „Стани богат“ - „Златната лига“ и празничното на „Тази събота и неделя“ привлякоха зрителите на 6 септември

bTV беше единствената българска медия, която излъчи историческия финал на US Open при юношите между Иван Иванов и Александър Василев

Реклама

В деня на Съединението на България - празник, отбелязан с гордост и признателност,  зрителите имаха повод не само да се върнат към славното минало, но и да се гордеят със съвременните прояви на единство и дух.

На 6 септември вечерта, новият сезон на „Стани богат“ започна със специалната благотворителна поредица „Златната лига“. Изключителните ученици от елитни гимназии - Иван Маджаров от Националната природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, Камен Каравичев от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Пламен Георгиев от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, демонстрираха блестяща ерудиция и бърз ум, с които впечатлиха цяла България и водещия Ники Кънчев. Играта за знания в специалната поредица привлече вниманието на 28,1% от аудиторията в най-гледаното време (20:30-22:30, GARB, All4+), или с 6,4 процентни пункта повече от втората телевизия в класацията в същия часови слот.

Вълна от положителни коментари и реакции заля социалните мрежи в съботната празнична вечер, когато хората споделяха своята гордост и възхищение от младите таланти. Поредицата продължава всяка събота от 20:00 часа с ученици от най-добрите училища в страната, а от 8 септември (утре) стартират и новите епизоди от есенния сезон на „Стани богат“ - всеки делничен ден от 18:00 часа по bTV.

Празничният 6 септември започна със специалното издание на предаването „Тази събота и неделя“,  посветено на 140-та годишнина от Съединението на България. Водещите Митьо Маринов от Пловдив и Ванина Недкова от София, заедно с репортерите на bTV, разположени на важните места в цялата страна, потопиха аудиторията в атмосферата на националния празник. 29.1% от зрителите (GARB, All4+) оцениха  качественото новинарско-публицистично съдържание на bTV и предпочетоха празничното издание на „Тази събота и неделя“ пред другата телевизия в класацията.

Зрителите имаха възможност да се докоснат до историческите места, където се е писала българската съдба, да чуят лични истории, коментари от историци, общественици и участници в честванията. Преки включвания от Пловдив, град Съединение и София показаха как българите отдават почит на святото дело от 1885 г.

Едно от най-вълнуващите събития в спортния календар за 2025 г. несъмнено е историческият „български“ финал на Откритото първенство на САЩ при юношите. Двама млади българи Иван Иванов и Александър Василев се изправиха един срещу друг в двубой, който влезе в историята не само със спортното си значение, но и с широкия обществен отзвук. Благодарение на изключително бързата реакция на екипа на bTV, българските зрители имаха възможност да бъдат част от този вълнуващ спортен момент. Финалът, спечелен със 7:5, 6:3 от Иван Иванов, беше излъчен ексклузивно по bTV. Специалното студио на медията започна в 17:30 часа, а големият мач - в 18:00 часа, в пряко предаване, проследено от 18.6% от аудиторията (GARB, All4+)

ПОСЛЕДНИ

Реклама

Зареди още
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.