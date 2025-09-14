Старт на сезона по вода: 12-годишният фокусник Едуард разплака всички в „България търси талант“

Новият сезон на любимото семейно шоу „България търси талант“ стартира по вода. 12-годишния фокусник Едуард докосна сърцата публиката и журито още в първия епизод и сълзите заваляха. Младият илюзионист успя да разчувства дори и непоклатимия Николаос Цитиридис, който малко преди това заяви на колегите си, че би могъл да напише наръчник със заглавие „Как да казвате „Не“ на сладки, хубави, прекрасни, талантливи деца, които все още не са готови за сцената на „България търси талант”.

Снимка: Цецо Мирчев

Освен с брилянтните си фокуси и хакването на интернет мрежите в залата, Едуард трогна всички и със своето нежно сърце и историята за силната връзка, която е имал със своята вече покойна баба. Вълнението на 12-годишния фокусник зарази всички в залата, като по ирония на съдбата дори Цитиридис не успя да спре сълзите си и излезе на сцената, за да прегърне и подкрепи Едуард и неговия асистент - по-малкия му брат Антъни.

Друг млад участник си тръгна с четири пъти категорично „Да“ от журито, благодарение на своите впечатляващи познания, свързани с насекомите. 13-годишният Николай Димитров не сбърка нито веднъж при определянето с пълно латинско наименование и прилежащ род случайно избрани насекоми. Още с появата на сцената младият ентомолог подари на Цитиридис, Вергов, Катето Евро и Галена по едно изрязано от хартия насекомо, което според него, по определени критерии напомня на всеки от тях.

Стартът на предаването даде сцена също и на няколко екстремни изпълнения. Силно впечатление направи номерът на акробата Кирил Трифонов, който представи предварително записано видео със своя талант. След като показа как ходи без никакви въжени осигуровки по тесен парапет над 300-метрова пропаст, Кирил направи серия набирания, увиснал с голи ръце над скалистата бездна. Журито обаче реагира със смесени чувства на възхищение и притеснение от опасността, на която Кирил се излага, изпълнявайки своите екстремни акробатични номера. Най-силно впечатлена остана Галена, която аплодира на крака, а Юлиан Вергов обърна специално внимание на потенциалния риск и опасния пример, които номерата на Кирил носят.

Сред участниците в епизода имаше и професионални спортисти - София Райхерт, състезател по артистично колоездене и Портър Балард от САЩ, който е трикратен световен шампион по скачане на въже продължиха напред към наградата от 90 000 лв.

Не чак толкова толерантно беше журито към някои от танцово-музикалните изпълнения на сцената. 46-годишната филмова статистка и продавачка на ядки Елена си тръгна без одобрение след изпълнение на танц на Джанет Джексън с елементи на припяване. Подобна съдба последва и 20-годишния Димитър от Панагюрище, който на въпроса на водещите Сашо и Петър – „Ти да не си певец?”, отговори, че е „нещо такова”. За съжаление, трогателната му поп-фолк балада не беше достатъчна да продължи напред в шоуто, но му донесе неустоимо предложение от Галена - да се снима в неин видеоклип.

Японец с дрон, въздушна акробатика, дует с куче, съвременни и фолклорни танци, както и театрално представление с балони, бяха сред останалите изпълнения в първия епизод от новия девети сезон на предаването.