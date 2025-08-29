Двойна премиера на „Колко ми даваш?“ с Боряна Братоева по bTV

Тази есен bTV ще зарадва публиката с нов специален сезон на забавното куиз-шоу „Колко ми даваш?“ с водещ Боряна Братоева. В него всичко е двойно – два отбора, двойно повече непознати, двойно повече напрежение и дори премиерата ще бъде двойна. Началото ще бъде поставено на 9 септември от 20:00 ч., а още на следващия ден – 10 септември – зрителите ще получат втора доза забавление с нов премиерен епизод.

В този сезон на „Колко ми даваш?“ състезателите ще трябва да познаят възрастта на 12 непознати, като използват комбинация от знания, наблюдателност и интуиция. Всяка грешка ще намалява крайната печалба, което прави всяко решение решаващо за изхода на играта. С удвоен залог и още по-динамичен ритъм шоуто обещава да държи зрителите в напрежение до последната секунда.

Този сезон актрисата Боряна Братоева ще застане в центъра на действието и ще води състезанието с присъщата си харизма и усмивка. Нейното чувство за хумор и спонтанност ще превърнат всяка ситуация в още по-цветна и непредсказуема, като ще внесат допълнително настроение както за играчите, така и за зрителите в студиото и пред екраните. В компанията на два отбора и цели 12 непознати, тя ще бъде двигател на темпото и емоцията, които правят „Колко ми даваш?“ любимо шоу за цялото семейство.

Зрителите могат да очакват повече смях, неочаквани обрати и истории, които ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение. „Колко ми даваш?“ започва на 9 и 10 септември с двойна премиера и гарантира двойно повече емоции, изненади и добро настроение в ефира на bTV.

Всичко за “Колко ми даваш?” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

"Колко ми даваш?" се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming". Устойчивите практики, въведени в предаването се сертифицират от британската платформа albert (BAFTA).