Двойна премиера на „Колко ми даваш?“ с Боряна Братоева по bTV
Двойна премиера на „Колко ми даваш?“ с Боряна Братоева по bTV

Тази есен bTV ще зарадва публиката с нов специален сезон на забавното куиз-шоу „Колко ми даваш?“ с водещ Боряна Братоева. В него всичко е двойно – два отбора, двойно повече непознати, двойно повече напрежение и дори премиерата ще бъде двойна. Началото ще бъде поставено на 9 септември от 20:00 ч., а още на следващия ден – 10 септември – зрителите ще получат втора доза забавление с нов премиерен епизод.

В този сезон на „Колко ми даваш?“ състезателите ще трябва да познаят възрастта на 12 непознати, като използват комбинация от знания, наблюдателност и интуиция. Всяка грешка ще намалява крайната печалба, което прави всяко решение решаващо за изхода на играта. С удвоен залог и още по-динамичен ритъм шоуто обещава да държи зрителите в напрежение до последната секунда.

Този сезон актрисата Боряна Братоева ще застане в центъра на действието и ще води състезанието с присъщата си харизма и усмивка. Нейното чувство за хумор и спонтанност ще превърнат всяка ситуация в още по-цветна и непредсказуема, като ще внесат допълнително настроение както за играчите, така и за зрителите в студиото и пред екраните. В компанията на два отбора и цели 12 непознати, тя ще бъде двигател на темпото и емоцията, които правят „Колко ми даваш?“ любимо шоу за цялото семейство.

Зрителите могат да очакват повече смях, неочаквани обрати и истории, които ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение. „Колко ми даваш?“ започва на 9 и 10 септември с двойна премиера и гарантира двойно повече емоции, изненади и добро настроение в ефира на bTV.

Всичко за “Колко ми даваш?” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

"Колко ми даваш?" се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming". Устойчивите практики, въведени в предаването се сертифицират от британската платформа albert (BAFTA). 

Гледайте
цели епизоди на

Новини
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.