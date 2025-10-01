Звезден сблъсък в „Колко ми даваш?“ – актьори срещу готвачи тази вечер по bTV

Майка и дъщеря застават на сцената на „Колко ми даваш?“, оставяйки шокирани и двата отбора

Тази вечер в „Колко ми даваш?“ две звездни двойки ще се състезават, опитвайки се да познаят възрастта на дванайсет напълно непознати участници. Те ще имат възможност да достигнат до двойна печалба, който ще отиде за всички гости в студиото и непознатите лица. В този епизод зрителите ще станат свидетели на хора с истории и външност, които ще объркат отборите до краен предел.

Участниците и в двата отбора не са непознати на публиката. Готварското дуо ще се състои от капитан Ути Бъчваров и негов помощник както в кухнята, така и в играта - Росен Митков. Срещу тях ще застанат две невероятни актриси, които могат да покорят всяка една сцена с таланта и харизмата си - Искра Донова и Деляна Хаджиянкова.

Водещата Боряна Братоева ще приветства на сцената разнообразни лица – от бивш солист-балетист в музикалния театър в Шумен, през учител-инфлуенсър със скрита самоличност в социалните мрежи до български ютубър, който снима пътуванията си из целия свят. Въпреки интуицията и познанията си, отборите ще бъдат подведени от интригуващите непознати.

Не пропускайте новия епизод на обичаното куиз шоу „Колко ми даваш?“ от 20:00 ч. по bTV.

