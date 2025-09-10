Николаос Цитиридис и Кристина Верославова влизат в стартовия епизод на „Колко ми даваш?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV

Водещата Боряна Братоева се обръща към половинката си официално с г-н Цитиридис

Реклама

Обичано и забавно, куиз-шоуто „Колко ми даваш?“ стартира тази вечер точно в 20:00 ч. по bTV с новата си водеща – чаровната и усмихната актриса Боряна Братоева. В новия сезон на играта всичко ще бъде двойно – двойно повече непознати, двойно по-голяма печалба и не един, а два отбора, които ще вложат двойно повече усилия, за да познаят точната възраст на непознатия пред тях. Още повече смях, неочаквани обрати и истории ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение, а зрителите ще се убедят в това още тази вечер със супер веселия старт на предаването.

В първия епизод довечера един срещу друг, но и срещу непознатите пред тях, ще се изправят два звездни отбора. „Търсачи на таланти“ включва Николаос Цитиридис – жури в предстоящия сезон на „България търси талант“, и басиста Светлин Стайков. Двамата ще срещнат изключително силна конкуренция в сметките и разпознаването на възрастта в лицето на „актьорския“ отбор с актрисата и модел Кристина Верославова, която ще бъде подкрепена от колегата си Иван Панайотов.

„Влизам в играта с много хубави емоции, но не мога да скрия, че имам и леко притеснение, защото отговорността е много голяма! Знам със сигурност, че ще е забавно, готино и динамично, така че не пропускайте епизода още тази вечер!“, са думите на слънчевата Боряна Братоева часове преди старта.

Ударното начало на „Колко ми даваш?“ е тази вечер в 20:00 ч. по bTV, а всичко за предаването може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: цитиридис боряна братоева

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.