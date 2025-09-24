Звездната двойка Филип Аврамов и Христина Димитрова играе срещу артистичния тандем на Ники Станоев и Цветелина Цветкова - тази вечер в „Колко ми даваш?“ по bTV

В новия епизод на обичаното куиз шоу „Колко ми даваш?“ Боряна Братоева ще преведе зрителите през едно телевизионно приключение, наситено с невероятни обрати, интригуващи участници и двойно повече страхотно настроение. Водещата няма да остане безучастна и ще помага на отборите, давайки им „ключове“, които да ги насочат към отгатването на възрастта на непознатите.

Тази сряда от 20 часа двама актьори ще застанат един срещу друг със своите помощници. Харизматичният Филип Аврамов ще играе заедно със своята половинка сценаристката Христина Димитрова, а техни съперници ще бъдат колоритният Ники Станоев и писателката Цветелина Цветкова. Колеги на сцената, а съперници в „Колко ми даваш?“ Ники и Филип ще забавляват публиката с неподправеното си чувство за хумор.

Пред тях ще застанат 12 непознати, сред които са двойник на Джейсън Момоа, ориенталска танцьорка, актьор и сценарист с награди от цял свят, дама, близка до звездите и български джаз тромпетист, свирил из целия свят. Всички те ще направят и невъзможното да заблудят двата отбора, но играчите ще демонстрират завиден усет към детайла, познания и интуиция и ще изпълнят студиото с невероятно настроение и смях.

Не пропускайте „Колко ми даваш?“ тази вечер от 20:00 ч. по bTV.