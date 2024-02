Новият сезон на „Стани богат“ с водещ Ники Кънчев стартира със специален благотворителен епизод на 17 февруари от 20 ч. по bTV

Новият сезон на любимата телевизионна игра за знание „Стани богат“ стартира със специален благотворителен епизод на 17 февруари от 20:00 ч. в ефира на bTV с водещ легендата Ники Кънчев. Два пъти по-дълъг и в подкрепа на програмата “Топъл обяд“ на Българския Червен кръст, в епизода ще играят три двойки любими лица от екрана. Това са водещите на шоуто Dancing Stars Краси Радков и Алекс Раева, водещият на „Ергенът“ Наум Шопов и половинката му Теа и актьорите от сериала “Съни бийч“ - Бойко Кръстанов и Евелин Костова.

Със „завръщането у дома“ на водещия Ники Кънчев и в унисон с неговия личен, човешки и дългогодишен пример да подкрепя различни инициативи, деца и хора в нужда, благотворителният епизод на „Стани богат“ отново подават ръка на истински достойна кауза. Специалният епизод на 17 февруари се явява логично продължение и на цял един специален благотворителен сезон на играта през лятото на 2023г., в подкрепа на различни каузи.

Програма „Топъл обяд” на БЧК се реализира за двадесета поредна година и до момента е предоставила безплатна храна на общо 23 845 нуждаещи се деца от цялата страна. Основната й цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители, а много често безплатният топъл обяд, който тези деца получават всеки ден през учебната година, е единственият повод те да посещават учебните занятия. През учебната 2023/2024 г. 1 755 нуждаещи се деца от цялата страна ще получават безплатен топъл обяд всеки учебен ден.

Как ще се справят из лабиринтите на знанието двойките участници в играта в подкрепа на каузата, зрителите на bTV ще разберат в специалния епизод на „Стани богат“ на 17 февруари (събота) от 20:00 ч.

Новите епизоди на обичаната игра започват на 19 февруари (понеделник) от 18:00 часа и ще се излъчват в този час всеки делничен ден по bTV. И през новия сезон „Стани богат“ ще предложи на зрителите обогатено съдържание, интересни участници, многообразие от емоции, динамична игра на знания, драматични ситуации и най-вече забавление и време за цялото семейство.

Форматът е по лиценз на Sony Pictures Television.

“Who Wants To Be A Millionaire?” и всички свързани с него лога, изображения и търговски марки са собственост и се контролират от Sony Pictures Television

Всички права запазени (за всички използвани изображения на предаването).