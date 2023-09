CINEMA X премиери и нови касови ленти със звездно участие през септември по bTV Cinema

Едни от най-новите кино продукции с участието на звезди от ранга на Пенелопе Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Джон Малкович, Франк Грило, Тони Колет, Дейвид Духовни, Гари Синийз, Джо Манганиело, Кейти Холмс и Дърмът Мълроуни ще направят телевизионната си премиера за България през септември в ефира на bTV Cinema.

Филмовият канал на bTV Media Group обещава да прикове вниманието на зрителите с 21 нови заглавия от различни жанрове, а почитателите на седмото изкуство ще продължат да се наслаждават на премиерни филми всяка седмица – по два един след друг в понеделник от 21:00 ч., във вторник и в петък от 19:00 ч., както и в CINEMA X, където своя телевизионен дебют предстои да направят 4 нови хорър ленти.

Стартът на премиерния маратон всеки понеделник ще бъде даден на 4 септември от 21:00 ч. с комедийната драма „Официален конкурс“ (Official Competition, 2021 г.) със звездното участие на Пенелопе Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес. В центъра на историята е предприемач-милиардер, който решава да остави следата си в кино историята, като финансира уникален новаторски филм. Той наема звезден екип, съставен от известната режисьорка Лола Куевас (Пенелопе Крус) и двама популярни актьори с огромен талант, но и с огромно его – холивудската звезда Феликс Риверо (Антонио Бандерас) и застаряващият театрал Иван Торес (Оскар Мартинес). Двамата главни господа обаче се разбират трудно заради различните си виждания за професията, а режисьорката ги предизвиква, за да ги сблъска не само помежду си, но и със самите себе си. От 23:30 ч. следва приключенският екшън с Джо Манганиело „Супергерой от друго измерение“ (Archenemy, 2020 г.), в центъра на който е Макс Фист – супергерой, ненадейно попаднал на земята, а заедно с това и загубил част от силите си.

На 11 септември (понеделник) от 21:00 ч. своята телевизионна премиера за България ще направи трилърът със звездното участие на Джон Малкович и Франк Грило „Фатална връзка“ (Shattered, 2022 г.). В него разведен богаташ се влюбва в мистериозна красива дама, но връзката им се развива до момента, в който той осъзнава, че новата му любима е заложила смъртоносен капан на цялото му семейство. Мъжът започва отчаяна битка за оцеляване, но дали има изход, или вече е прекалено късно?! От 23:00 ч. зрителите на bTV Cinema ще могат да се насладят на един от най-новите шедьоври на Уди Алън – „Фестивалът на Рифкин“ (Rifkin's Festival, 2020 г.). В романтичната комедия главният герой Рифкин решава да придружи красивата си млада съпруга на филмовия фестивал в Сан Себастиан. Но не само защото е запален по седмото изкуство, а най-вече защото се съмнява, че тя има връзка с млад и известен френски кинорежисьор, който е на път да се превърне в световна сензация. Докато се убеждава с очите си как бракът му се разпада, той ненадейно се сближава с интелигентна и много привлекателна лекарка. Заплетеният четириъгълник е на път да се превърне в нещо повече и да промени съдбата на героите завинаги…

Седмица по-късно – на 18 септември (понеделник) – от 21:00 ч. bTV Cinema ще представи премиерно за България и комедията „Наследството“ (The Estate, 2022 г.) със звездното участие на Тони Колет и Дейвид Духовни. Главните героини в лентата – сестрите Мейси и Савана – може и да нямат много, но имат най-важното – перфектен план. Със западащо кафене на ръба на фалита, те решават да спечелят доверието и обичта на неизлечимо болната си, но властна и богата леля Хилда с една-единствена надежда – да се доберат до огромното ѝ наследство. Скоро обаче Мейси и Савана разбират, че има и други роднини с абсолютно същите намерения... От 23:00 ч. следва телевизионният дебют на драмата „Пробуждането на тигъра“, проследяваща историята на малко момче, което открива тигър в клетка в гората и го съпровожда по пътя му към дома.

В последния понеделник от месеца – 25 септември – от 21:00 ч. филмовият канал на bTV Media Group ще представи премиерно биографичната музикална драма „Все още вярвам“ (I Still Believe, 2021 г.) със специалното участие на Шаная Туейн и Гари Синийз. В нея зрителите ще могат да проследят истинската любовна история на изпълнителя на християнска музика Джеръми Кемп. Завършек на премиерния маратон в понеделниците ще постави романтичната комедия с Дърмът Мълроуни „Коледата отменена“ (Christmas Is Canceled, 2021 г.) – на 25 септември от 23:30 ч.

В съботните вечери в CINEMA X зрителите на bTV Cinema ще се насладят на 4 нови хорър заглавия – „Кошмарна бременност“ (Bed Rest, 2022 г.) – на 2 септември от 23:30 ч., „Тексаско клане: Ледърфейс“ (Leatherface, 2017 г.) с участието и на българските актьори Деян Ангелов, Лорина Камбурова и Димо Алексиев – на 16 септември от 23:15 ч., „Предизвикателството“ (The Dare, 2019 г.), заснет и в България – на 23 септември от 23:15 ч. и „Момчето 2“ (The Boy II, 2020 г.) със звездното участие на Кейти Холмс – на 30 септември от 23:00 ч.

В премиерния слот с изцяло романтични заглавия всеки вторник от 19:00 ч. bTV Cinema ще представи лентите „Искам да съм писател“ (05.09), „Любов от пръв кадър“ (12.09), „Шепот за любов“ (19.09) и „В търсене на идеалния мъж“ (26.09), а в петъците от 19:00 ч. почитателите на трилърите ще се насладят на пет нови филма – „Къде е дъщеря ми?“ (01.09), „Да убиеш булката“ (08.09), „Не си струва да умреш за него“ (15.09), „Нищо не е такова, каквото изглежда“ (22.09) и „В мрежата на убиеца“ (29.09).

От 11 септември (понеделник) с нов сезон по bTV Cinema се завръща и единственото специализирано предаване за кино в българския телевизионен ефир – „Като на кино“ – с издания всяка вечер от 20:50 ч.