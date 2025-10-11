&quot;Вкусът на България&quot; в Троян - 11.10.2025 (1 част) - bTV Media Group - bTV

"Вкусът на България" в Троян - 11.10.2025 (1 част)

С Мария Жекова в пекарната на Петя и Елица

11 Октомври 2025
Първата спирка в епизода ще бъде в уютна пекарна, управлявана от две млади майки, които създават различни печива с квас и висококачествени продукти. Те работят по стари рецепти от своите майки и баби, но внасят и нови моменти в тях, които се харесват от всички. След динамиката на големия град, младо семейство завърнало се в Троян, ще отвори вратите на своя първи по рода си бар за специални ароматни сортове кафе и селектирани вина.

