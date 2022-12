Samsung The Sero – главният герой в „Четвъртък в мрежата“

Реализирахме интеграцията на телевизор Samsung The Sero в тематичния ден „Четвъртък в мрежата“, когато епизодът е посветен на живота в интернет и социалните мрежи и феномените, които влияят на шоуто. The Sero зае централна позиция в студиото, където се превърна в един от главните герои в шоуто, взимайки участие във всички активности и игри, предвидени в епизода. Николаос показа впечатляващите възможности за свързване и управление на телевизора директно от своя телефон, както и за движението му в хоризонтален и вертикален режим, което показахме чрез виртуална разходка из домовете на актрисите, гости на шоуто, Луиза Григорова и Весела Бабинова на екрана на The Sero.

Използвахме хронометър от смартфон директно на телевизора, за да засечем провеждането на състезание. И показахме пълните възможности на вертикалния режим на The Sero чрез социалните мрежи – в забавната игра „Познай думата“ актрисите и водещия един след друг избраха забавен филтър, променящ лицата им, от приложението „Снапчат“ и изговаряха думи, които останалите имаха за задача да познаят, без да чуват и гледайки в телевизора.

Също така, обогатихме присъствието на бранда чрез графика на Samsung The Sero, вплетена в красив анимиран видео скрийнсейвър, визуализиран на екрана на телевизора в общи панорамните кадри на студиото, когато не участва в активностите.

В допълнение, Николаос Цитиридис се превърна в посланик на Samsung The Sero в личния си Instagram профил чрез видео, показващо функционалностите на продукта, както и чрез поредица от тийзър сторита тип „зад кадър“ преди позиционирането в шоуто.