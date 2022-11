По линията на Родопите с „Пиринско“ е сред финалистите в Effie Europe 2022

Златният победител в една от най-социално отговорните и вдъхновяващи категории на родния конкурс за рекламна ефективност Effie Bulgaria - „Положителна промяна“ - кампанията на Пиринско – “Вагон за отдих“, получи престижна номинация в категорията Best of Europe 2022 на международното издание на конкурса за рекламна ефективност. Инициативата на Карлсберг България е подкрепена от творческата мощ на най-ефективната агенция на 2021г. – Noble Graphics, член на БАКА.

През Януари т.г. ви разказахме за кампанията, за чието популяризиране bTV Media Group взе активно участие. Проектът бе подсилен в уеб платформите на медията, както и отразен в

специални материали в сутрешния уикенд блок на bTV Media Group – „Тази събота“ с участието на представител от гражданско сдружение „За теснолинейката.“ Благодарение на мащабната комуникационна рамка, проектът спечели голям брой доброволци за облагородяване на спирките по трасето.

„Положителна промяна“ е една от новите категории, които се присъединиха към глобалния конкурс Effie на локално ниво в България. Като дългогодишен партньор, подкрепящ ефективността във всичките й форми, както и социално отговорните инициативи, bTV Media Group проявява ангажираност към важни социални каузи и партньорства, които развиват гражданското общество и са базирани на споделени ESG (Environmental, Social and Governance) стандарти за устойчиво и отговорно инвестиране.

„Част от стратегията на развитието на bTV Media Group е да продължим да създаваме нови възможности на нашите партньори, като обогатяваме комуникационните решения за устойчив бизнес,“ споделя Десислава Проева, търговски директор в bTV Media Group и дългогодишен член на журито на Effie Bulgaria и Effie Europe. Фокусът на потребителите към социално отговорни марки позиционира кампаниите с кауза все по-централно в съзнанието на хората, и bTV Media Group, заедно с лидерите на мнение от всички свои платформи, вярва в насърчаването на устойчиво поведение сред аудиторията, която проактивно търси това съдържание.

Сред финалистите в конкурса Effie Europe тази година са още две кампании на български агенции - „Важните избори“ на HUMAN в категория „Положителна промяна – Търговски марки“ и „Имаш право на България“ на The Smarts в конкурса Best of Europe, категория „Държавни институции и публични услуги“.