Автентичните вкусове и занаяти на село Орешак завладяват новия епизод на „Вкусът на България“

Тази събота, от 11:00 ч. по bTV, зрителите на „Вкусът на България“ ще се потопят в чудната атмосфера на село Орешак – живописно кътче, сгушено в полите на Троянския балкан. Новият епизод ще разкрие богатството на местните традиции, вкусове и занаяти, които се предават от поколение на поколение.

Водещата Мария Жекова ще се срещне с вдъхновяващи личности, които пазят и развиват наследството на региона. Сред тях е младо момиче, което пази като ценна реликва тефтера с рецептите на баба си и ще представи семейните рецепти съхранени през годините, с вълшебен вкус и аромат. Майстор бъчвар ще разкрие пред зрителите в каква бъчва става най-добрата ракия, както и някои тънкостите на стария занаят. Красиви изделия, сътворени в ръцете на майстор дърворезбар ще впечатлят водещата на „Вкусът на България“, а думите, че „Занаятът е свобода!“ ще се запечатат в съзнанието й задълго.

Стари и автентични рецепти за производство на суджук ще оживеят пред очите на зрителите, а при съчетанието им с нови вкусове, ще се получат ненадминати месни произведения със собствен почерк и вкус.

В съботния епизод на кулинарното приключение зрителите пред екрана ще усетят живота в Троянския балкан - цветен, автентичен и вдъхновяващ, и ще разберат защо младите хора избират да останат тук, да се развиват и да пазят родното.

Традициите са живи и днес в новия епизод на „Вкусът на България“ – тази събота от 11:00 ч. по bTV.

Предаването се произвежда с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.