Автентичните вкусове и занаяти на село Орешак завладяват новия епизод на „Вкусът на България“ - bTV Media Group - bTV

Вкусът на България

Събота 11:00 по bTV

Автентичните вкусове и занаяти на село Орешак завладяват новия епизод на „Вкусът на България“

„Тефтер с рецептите на баба“ ще вдъхнови водещата и всички пред екрана

Реклама

Тази събота, от 11:00 ч. по bTV, зрителите на „Вкусът на България“ ще се потопят в чудната атмосфера на село Орешак – живописно кътче, сгушено в полите на Троянския балкан. Новият епизод ще разкрие богатството на местните традиции, вкусове и занаяти, които се предават от поколение на поколение.

Водещата Мария Жекова ще се срещне с вдъхновяващи личности, които пазят и развиват наследството на региона. Сред тях е младо момиче, което пази като ценна реликва тефтера с рецептите на баба си и ще представи семейните рецепти съхранени през годините, с вълшебен вкус и аромат. Майстор бъчвар ще разкрие пред зрителите в каква бъчва става най-добрата ракия, както и някои тънкостите на стария занаят. Красиви изделия, сътворени в ръцете на майстор дърворезбар ще впечатлят водещата на „Вкусът на България“, а думите, че „Занаятът е свобода!“ ще се запечатат в съзнанието й задълго.

Стари и автентични рецепти за производство на суджук ще оживеят пред очите на зрителите, а  при съчетанието им с нови вкусове, ще се получат ненадминати месни произведения със собствен почерк и вкус.

В съботния епизод на кулинарното приключение зрителите пред екрана ще усетят живота в Троянския балкан - цветен, автентичен и вдъхновяващ, и ще разберат защо младите хора избират да останат тук, да се развиват и да пазят родното.

Традициите са живи и днес в новия епизод на „Вкусът на България“ – тази събота от 11:00 ч. по bTV.

Предаването се произвежда с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Вкусът на България

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.