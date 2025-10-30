Продължава приключението на „Вкусът на България“ в сърцето на Троянския Балкан

В новия епизод на „Вкусът на България“, тази събота, от 11:00 ч. по bTV, ще продължи приключението на Мария Жекова в сърцето на Троянския Балкан. Стар занаят е грънчарството, а умението да изработваш и рисуваш съдове се пази именно тук и днес. Богатството и красотата на местните занаяти, известни и ценени по целия свят, вкусовете на домашната кухня и неподправеното очарование на региона – всичко това ще докосне зрителите в съботния епизод.

Любопитната водеща на предаването ще се срещне с вдъхновяващи хора, които съхраняват и развиват традициите на този китен и живописен край. Срещата с цяло семейство майстори на керамиката, които продължават да пазят духа на прочутата троянска керамика, ще остане в сърцето на Мария задълго. Тя ще опита да направи с ръцете сама съд от глина, но под вещото ръководство на главния майстор. А двете му дъщери ще покажат пред зрителите тънкостите на живото изкуство – рисуване върху керамика, древен занаят запазен до днес. Пред камерата ще ще споделят и как красивите съдове, които изработват впечатляват хората не само у нас, но и от различни краища на света.

По време на своето кулинарно пътешествие Мария Жекова ще се докосне до вкусове, за които само е мечтала. Сред красотите около язовир Сопот, тя ще види отблизо как се приготвя прясно уловена риба платика и ще опита чисти местни продукти от градината на собственик на местен ресторант. Зрителите също ще се потопят в красотата на балканския пейзаж и ще усетят духа на региона - истински, цветен, ароматен и вдъхновяващ.

Не пропускайте новия завладяващ с вкусове и красота епизод на „Вкусът на България“ – тази събота от 11:00 ч. по bTV.

Предаването се произвежда с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.