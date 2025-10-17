Мария Жекова разкрива кулинарните традиции на Троянския регион в новия епизод на &quot;Вкусът на България&quot; - bTV Media Group - bTV

Вкусът на България

Събота 11:00 по bTV

Мария Жекова разкрива кулинарните традиции на Троянския регион в новия епизод на "Вкусът на България"

Предстоят вдъхновяващи срещи в селата Борима и Дълбок дол – тази събота от 11:00 ч. по bTV

Реклама

Тази събота, зрителите на „Вкусът на България“ отново ще се потопят в магията на Троянския регион, а приключението започва точно в 11:00 ч. по bTV. Новият епизод ще представи красотата, автентичните вкусове и богатите традиции на този живописен край, като акцентът ще бъде върху успешните семейни производства на екологично чисти продукти и хората, които пазят старите рецепти като културно наследство.

Водена от присъщото си любопитство, водещата Мария Жекова ще продължи своето кулинарно пътешествие, този път из околностите на Троян и ще надникне в модерна, семейна ферма за млечни продукти в село Борима. Ароматът на истинско мляко и билки ще омагьоса водещата веднага. Заедно със зрителите тя ще стигне и до село Дълбок дол, където ще се запознае отблизо със световно признат вид телешко месо. А в региона тя ще опита и една от онези суперхрани, които България все още крие в своите планини.

Освен с уникални аромати и вкусове, епизодът ще завладее зрителите и с вдъхновяващи срещи с млади хора, които са се завърнали в родния край, за да възродят традициите и да вдъхнат нов живот на старите рецепти. Местна жителка на с. Борима пък ще приеме Мария в лятната си кухня на двора, за да приготвят заедно свежо ястие с продукти от нейната градина.

Не пропускайте новия епизод на „Вкусът на България“ в събота от 11:00 ч. само по bTV!

 

Новият сезон на „Вкусът на България“ се произвеждат с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът на предаването продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: мария жекова

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.