Мария Жекова разкрива кулинарните традиции на Троянския регион в новия епизод на "Вкусът на България"

Тази събота, зрителите на „Вкусът на България“ отново ще се потопят в магията на Троянския регион, а приключението започва точно в 11:00 ч. по bTV. Новият епизод ще представи красотата, автентичните вкусове и богатите традиции на този живописен край, като акцентът ще бъде върху успешните семейни производства на екологично чисти продукти и хората, които пазят старите рецепти като културно наследство.

Водена от присъщото си любопитство, водещата Мария Жекова ще продължи своето кулинарно пътешествие, този път из околностите на Троян и ще надникне в модерна, семейна ферма за млечни продукти в село Борима. Ароматът на истинско мляко и билки ще омагьоса водещата веднага. Заедно със зрителите тя ще стигне и до село Дълбок дол, където ще се запознае отблизо със световно признат вид телешко месо. А в региона тя ще опита и една от онези суперхрани, които България все още крие в своите планини.

Освен с уникални аромати и вкусове, епизодът ще завладее зрителите и с вдъхновяващи срещи с млади хора, които са се завърнали в родния край, за да възродят традициите и да вдъхнат нов живот на старите рецепти. Местна жителка на с. Борима пък ще приеме Мария в лятната си кухня на двора, за да приготвят заедно свежо ястие с продукти от нейната градина.

Не пропускайте новия епизод на „Вкусът на България“ в събота от 11:00 ч. само по bTV!

Новият сезон на „Вкусът на България“ се произвеждат с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът на предаването продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.