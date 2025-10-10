Вълнуващи срещи и бабини рецепти „на нов глас“ в новия епизод на „Вкусът на България“ тази събота от 11:00 ч. по bTV

Незабравими срещи, бабини рецепти „на нов глас“ и споделени вълнуващи истории очакват зрителите на „Вкусът на България“ - тази събота от 11:00 ч. по bTV. Приключението на Мария Жекова ще продължи на пълни обороти из живописния Троян, където традиционното и съвременното вървят ръка за ръка, а един епизод на стига, за да се докосне човек до разнообразните му вкусове и традиции.

В събота водещата ще се срещне с вдъхновяващи млади хора, които избират спокойствието и автентичността на малкия град пред динамиката на големия. Те развиват собствени бизнеси, съчетавайки българските вкусове и занаяти с модерните идеи и практики.

Първата спирка в епизода ще бъде в уютна пекарна, управлявана от две млади майки, които създават различни печива с квас и висококачествени продукти. Те работят по стари рецепти от своите майки и баби, но внасят и нови моменти в тях, които се харесват от всички. След динамиката на големия град, младо семейство завърнало се в Троян, ще отвори вратите на своя първи по рода си бар за специални ароматни сортове кафе и селектирани вина.

Зрителите ще се запознаят и с истински майстор ракиджия, който ще разкрие тайната на автентичната сливова ракия – напитката, която носи в себе си богатството на българската земя и дух. Мария ще бъде истински удивена от срещата с него, от лимоните в двора и ще научи какво означава думата „окомуш“.

Още какви изненади и тайни крие китния Троян – гледайте в събота, 11 октомври, в 11:00 часа по bTV.

Новият сезон на „Вкусът на България“ се произвеждат с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът на предаването продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.