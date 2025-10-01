„Вкусът на България“ се завръща с нов вълнуващ сезон – тази събота от 11:00 ч. по bTV - bTV Media Group - bTV

„Вкусът на България“ се завръща с нов вълнуващ сезон – тази събота от 11:00 ч. по bTV

Кулинарното приключение с Мария Жекова започва от китния Троян

Новият сезон на „Вкусът на България“ започва тази събота, 4 октомври, точно в 11:00 ч. по bTV, изпълнен с автентични вкусове и вдъхновяващи срещи с аромат на традиция и вкус на родно! Тази есен на фокус в предаването ще са успешните семейни производства на екологично чисти продукти и хората, които пазят и днес старите рецепти, вкусове и традиции на всеки български регион.

Още тази събота, любимата водеща на предаването – Мария Жекова, ще поведе зрителите на вълшебно кулинарно приключение, което ще започне от Троян - малък балкански град, но голям по дух и на история. Заедно ще посетят най-кокетната гостилница в града и ще проследят отблизо процеса на производство на прочутата Троянска сливова ракия.

Вълнуващи истории от миналото скрити в пазвите на Балкана ще докоснат Мария и всички пред екрана, а една нестандартна рецепта за торта с коприва – наистина ще впечатли и с вкус, и с вид.  Както винаги досега, „Вкусът на България“ ще предложи на феновете неочаквани срещи с хора, места и вкусове, които разкриват България такава, каквато е – автентична, топла и вдъхновяваща.

 

Новият сезон на „Вкусът на България“ се произвеждат с грижа към природата и с уважение към историята. Екипът на предаването продължава да прилага принципите на „грийн филминг“, сертифицирани от британската платформа albert (BAFTA) – с минимално използване на пластмаса, оптимизация на ресурсите и намален въглероден отпечатък.

Не пропускайте новите епизоди на „Вкусът на България“ – всяка събота от 11:00 ч. по bTV, защото тук всяка хапка е пътешествие, а всяка рецепта – жива легенда.

